Styreleiar tiltala for å ha tappa selskap for seks millionar

innenriks

Mannen er tiltala for brot på straffelova og bokføringslova og må mellom anna svare for grov økonomisk utruskap, skriv Bergens Tidende. Han er òg tiltalt for ikkje å ha ført rekneskap for selskapet og for ikkje å ha sendt årsrekneskap for 2015 til Rekneskapsregisteret innan fristen.

Ifølgje tiltalen brukte mannen i 40-åra minst 6.082.863 kroner av midlane til selskapet. Pengane vart mellom anna brukte på diverse poker- eller spelsider på nettet.

Selskapet mannen var styreleiar i er kravd konkurs.

(©NPK)