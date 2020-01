Viken Ap vil ha Dale til E18-forhandlingar

innenriks

– Vi har uttrykt tydeleg, heilt sidan valet, at vi vil i dialog med ministeren om E18, seier Brenna til avisa.

I plattforma til det raudgrøne fleirtalet i Viken står det at dei ikkje vil vere økonomisk garantist for utbygginga av E18, slik prosjektet ser ut i dag.

Dale sende inn bompengeproposisjonen til regjeringa, som garanterer finansieringa av prosjektet, før jul. Men til grunn for planane ligg det at Akershus fylkeskommune er garantist for meir enn 15 milliardar kroner, for å gjere det mogleg å ta opp lån.

Akershus opphøyrde likevel gjennom samanslåinga ved årsskiftet, og Brenna seier til Aftenposten at eit forslag til fylkestinget om å trekke den økonomiske garantien er oppe til vurdering. Den samla rekninga på prosjektet er på 16,3 milliardar. 10,5 av desse skal hentast inn gjennom ein ny bomring i Bærum.

Fylkesleiaren meiner at E18-prosjektet har est ut, og at ein i staden bør sjå på nedskalering av planane, og bygge vidare på vegløysinga ein har i dag. Samtidig må ein behalde målet om byutvikling i Sandvika, meiner Brenna.

– For oss er det viktig å bidra til å løyse trafikkproblema vest for Oslo, samtidig som vi veldig tydeleg understrekar at løysinga må vere klimavennleg og ikkje innebere så mykje bompengar som det kan sjå ut som at det no blir her, seier ho.

