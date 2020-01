Ketsjupeffekt for kvinnelege toppsjefar

innenriks

I fjor vart Hilde Merete Aasheim toppsjef i Hydro, ein gigant med 35.000 medarbeidarar i 40 land. Kort etter tok Kjerstin Braathen over som konsernsjef i Noregs største finanskonsern, DNB.

– Me har fått ein ketsjupeffekt. Plutseleg losna det, seier Kristin Skogen Lund til NTB. Hausten 2018 slutta ho som NHO-leiar og byrja som ny toppsjef i Schibsted, Noregs største mediekonsern.

Onsdag møttest dei tre på NHOs årskonferanse, og alle vil gjerne vera rollemodellar for andre kvinner som har ambisjonar om å nå toppen i norsk næringsliv.

– Voks med oppgåvene

Aasheim rår dei til å ta imot nye utfordringar når dei kjem.

– Viss du veks med oppgåvene, så blir ikkje stega så store. Då er ein i posisjon til å ta dei øvste jobbane. Karrieren min er basert på det. Det er stein på stein, ein livslang karriere, seier ho.

– Eg trur det er veldig viktig å vera opptatt av å levera i den jobben ein har, heile tida, og vera nyfiken på utvikling, melda seg på og søkja utfordringar. Sei ja når ein får moglegheita, seier Braathen.

Glastaket knust?

At kvinnene no tar toppjobbane i næringslivet, burde vera ei naturleg utvikling, meiner Aasheim, noko dei andre to sluttar seg til. Likevel oppstår det ein tenkjepause når NTB spør om det vidgjetne glastaket no er knust.

Skogen Lund meiner det er eit godt steg på vegen at det ikkje vart stilt spørsmål då desse kvinnene fekk sine respektive toppjobbar.

– Du har ikkje likestilling før det er ein naturleg del av næringslivet, og det er kanskje den normaliseringa me er i ferd med å sjå, seier ho.

