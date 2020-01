innenriks

Mannen vart funnen onsdag morgon. Han fekk livreddande førstehjelp på staden, ifølgje Smaalenenes Avis.

Politiet anslår at han er mellom 35 og 45 år gammal. Identiteten hans er ikkje stadfesta.

– Me fekk melding om ein livlaus person som låg inntil klesinnsamlinga på baksida av Frelsesarmeen. Me rykte ut og var her på omtrent to minutt, seier politibetjent Ibrahim Muhic til lokalavisa.

Mannen blir send til Ullevål sjukehus med luftambulanse.

(©NPK)