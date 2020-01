NHO meiner nordmenn må tole nokre naturinngrep for å løyse klimakrisen

innenriks

– Noreg kan ikkje stengje ned moglegheita for å bruke naturressursar. Vi må tole nokre naturinngrep for å sikre at vi løyser jobbskapingsbehovet og for å løyse klimautfordringa, seier han til NRK.

NHO-direktøren meiner ein må sjå utbygging av vindkraft i lys av elektrifiseringa som går føre seg i samfunnet, og han meiner at Noreg med sine rike naturressursar har eit ekstra ansvar, og at distrikta må finne seg i at naturressursar blir utnytta.

– Vi kan ikkje la lokale omsyn stanse forpliktinga vi har globalt, seier Almlid.

Aksjonsleiar for «Nei til vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, meiner utsegnene frå NHO-direktøren er arrogante. Han meiner Almlid har heilt feil fokus.

– Det ein ikkje nemner i det heile tatt, er eit redusert forbruk. Vi må ha eit lågare forbruk. Vi må klare oss med den vasskrafta vi har og oppgradering av den, seier han til kanalen.

