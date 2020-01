Offer i slåstkamp i Oslo avviser rasisme

innenriks

Etter at to menn vart utsette for grov vald på Haugerud i Oslo natt 1. januar vart det spekulert i sosiale medium om slagsmålet kom av rasisme mot kvite.

I eit intervju med VG opplyser no den eine av dei to som vart skadd, at hendinga har vorte feil framstilt i sosiale medium, og at dei nører opp under motsetnader i bydelen.

– Valden hadde ikkje noko med at folk er fleirkulturelle å gjera. Ein kan ikkje skylda på det, seier mannen som beskriv seg sjølv som halvt norsk og mørk i huda. Han fekk sjølv knivstikk i øyret og skadar i beinet under hendinga.

Det var mellom anna i kommentarfelta til nettstadene Document og Resett, som begge omtalte hendinga, at det vart spekulert i om det var rasistiske motiv retta mot kvite bak hendinga. Innlegga vart delte mange tusen gonger i sosiale medium.

Politiet har opplyst at dei fekk melding om hendinga klokka 4 på natta onsdag 1. januar etter at naboar på Haugerud vakna av bråk. Av offera fekk dei opplyst at dei hadde vorte overfalne av tre menn. Dei fekk kontakt med dei tre som samsvarte med opplysningane og fortalde dei hadde vorte overfalne av to menn. Saka er under etterforsking.

