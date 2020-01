P-hus-brannen ved Stavanger lufthamn starta i dieselbil

innenriks

Brannen starta i ein eldre dieselbil. Bileigaren er avhøyrd, det same er fleire vitne, skriv politiet i Sandnes i ei pressemelding onsdag.

– Me har òg henta inn ein del videoar, og dette arbeidet vil me òg halda fram med. Forholda rundt bilbrannen er temmeleg oversiktlege, men no må me finna ut kvifor brannen starta, seier Elisabeth Vorland, seksjonsleiar etterretning og etterforsking ved Sandnes politistasjon.

Ho seier til Stavanger Aftenblad at det kom røyk frå bilen då eigaren starta han etter å ha kome heim frå ferie. Deretter fekk han hjelp av nokon i nærleiken til å ringja til brannvesenet.

Vil ta fleire dagar

– Det ligg mykje materiale under dei samanrasa massane som ikkje er brunne opp. Det vil stadig ta fyr på ny. Det er derfor me ettersløkkjer, og det er det me har drive med i heile natt, seier brannsjef Nils-Erik Haagenrud til NRK.

Brannsjefen fortel at det er store setningsskadar i bygget og i konstruksjonen.

– Me kan ikkje senda inn mannskapa før me har fått avstiva og sikra bygget. Det kjem til å ta fleire dagar. Det kjem eit firma som skal gjera utrekningar, seier han.

Både Haagenrud og Anders Sandmæl, som er dagleg leiar i Kompetansesenter for brann og driftspersonell, seier til NRK at brannen og konsekvensane av han ville vore langt mindre om det hadde vore sprinklaranlegg i parkeringshuset.

Må venta med å gå inn

Det er farleg å gå inn i det fem etasjar høge bygget, der det stod 1.611 bilar då brannen braut ut. Det er anslått at 200 til 300 av desse er brannskadde. Bygget har plass til 3.000 bilar.

– Den informasjonen vi har til dei som har bilar ståande i parkeringshuset, er at det førebels ikkje er lov til å gå inn i bygget for å henta ut eigedelar. Dei må venta på ei avklaring. Me oppmodar dei til å kontakta forsikringsselskapa for å undersøkja kva forsikringa dekkjer, seier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

Flytrafikken på Sola var onsdag morgon i gang att, men Ulverud seier det er nokre innstillingar og forseinkingar. Ho bed publikum sjekka Avinors nettsider og halda seg til flyselskapa rundt dei konkrete flygingane.

Det er framleis mogleg å parkera på parkeringsområde utandørs, så det går an å køyra bil til flyplassen. Buss og taxi køyrer og som normalt.

Blir etterforska

Operasjonsleiar John Ask i Sørvest politidistrikt seier til NTB onsdag morgon at politiet er ferdig med det meste dei skal gjera på staden.

– Me er ikkje der no. Me må sjekka at sikringa av bygget er på plass når brannvesenet er ferdig. Så er det etterforskinga av brannen som står att, seier han.

Det vil ta tid før kriminalteknikarane kan gå inn på brannstaden.

– Dette kjem av skadane brannen har påført parkeringshuset. Det er framleis utrygt å gå inn. Det vil derfor òg gå noko tid før den branntekniske rapporten kjem, og dermed vil det ta tid for å finna ut kva som er brannårsaka, seier Vorland.

(©NPK)