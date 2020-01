Søreide trur ikkje Iran ønskjer opptrapping

innenriks

– Det er likevel ikkje aktuelt å trekke ut norske soldatar, seier Søreide.

UD innkalla onsdag ein representant frå den iranske ambassaden for å protestere mot angrepet, som Søreide tar kraftig avstand frå, men som ho likevel meiner var avgrensa.

Angrepet vart varsla på førehand, og det er ikkje meldt om drap eller såra etter at 22 missil slo ned i to amerikanske militærbasar, blant dei Ain al-Asad der det oppheld seg rundt 70 norske soldatar.

– Det er teikn på at reaksjonen som kom frå Iran i natt, ikkje inneber noko ønske om full konflikt, seier Søreide til NTB.

– Det betyr at både Iran og USA framleis har moglegheit til å deeskalere og gå av valdsspiralen, seier Søreide.

Noreg har rundt 70 soldatar i koalisjonen, som er i Irak for å kjempe mot IS.

– Vi er letta over at alle dei norske er i sikkerheit og ved godt mot. Dei er òg godt trena for situasjonen som oppstod i natt. Men vi har vore veldig tydelege overfor iranske styresmakter om at dette er noko vi ikkje kan akseptere.

Tyskland, Spania, Danmark og Nato har alt varsla delvis tilbaketrekking frå Irak, men den norske kontingenten blir ifølgje Søreide verande inntil vidare.

– Det er ei vurdering Noreg gjer løpande, i samråd med allierte, seier ho.

– Sikkerheita kjem alltid først, og Forsvaret gjer løpande vurderingar. Men vi er der saman med allierte for å bidra til å kjempe mot ISIL. Det er noko vi ønskjer å halde fram med, seier utanriksministeren.

