Securitas fjernar ordning om at vektarar må bekrefte at dei er vakne

Kravet om at tilsette i vektarselskapet måtte ringe til ei automatisk svarteneste éin time før dei begynte på jobb, har blitt dårleg mottatt, skriv Dagsavisen. Neste månad skulle spørsmålet om lovlegheita av tiltaket, der alle vektarane i selskapet som jobba ved Oslo tinghus i den ubetalte fritida si måtte ringe inn for bekrefte at dei var vakne klokka 7 om morgonen, etter planen opp i retten.

– Dette er eit kontrolltiltak som ikkje har vore drøfta med dei tillitsvalde i bedrifta. Ein må ha tillit til at det er vaksne personar som jobbar i bedrifta, seier regionstillitsvalt i Securitas Robert Ball til FriFagbevegelse.

Rettsprosessen er derimot blåst av etter at NHO og LO har inngått forlik i saka. Securitas vil avvikle ordninga og vil saman med dei tillitsvalde i selskapet gå gjennom oppdraga for å sjå om praksisen med vakenmelding også vert nytta andre stadar. Ein førebels gjennomgang viser at vektarar ved mange kjøpesenter er underlagt same krav.

LO-advokat Eirik Pleym-Johansen, som har hatt saka for forbundet og vektarane, seier ordninga var tariffstridig og derfor måtte avviklast ettersom arbeidsgivaren har meint ordninga ikkje var å rekne som arbeidstid og derfor skjedde utan godtgjersle.

