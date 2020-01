Solberg: Styrt avvikling av oljenæringa er ein usedvanleg dårleg idé

innenriks

– Parisavtalen er basert på at utslepp blir talt der utsleppa faktisk skjer. Likevel tar nokon til orde for ei styrt avvikling av norsk petroleumsnæring, sjølv om norsk produksjon altså lett kan erstattast av andre. Eit slikt grep vil innebera ei massiv overføring av inntekter frå Noreg til andre land, med i beste fall minimal klimaeffekt, sa Solberg i opningstalen.

Ifølgje henne tyder meiningsmålingar på at dei fleste har forstått at dette er ein dårleg idé.

– Det er ein usedvanleg dårleg idé, understrekar Solberg overfor NTB.

Held på rammevilkåra

Om lag 1.300 menneske deltok på NHO-konferansen, mellom dei eliten i politikk og næringsliv.

Tema for konferansen var korleis Noreg kan byggja opp nye, berekraftige næringar som gir arbeidsplassar og inntekter til velferdsstaten og samtidig løyser klimautfordringa.

Statsministeren opna likevel med ei støtteerklæring utan atterhald til norsk oljeutvinning. Ho trekte fram både opninga av det nye Johan Sverdrup-feltet og Equinors planar om elektrifisering av sokkelen.

– Slike investeringar føreset stabile rammevilkår, understreka ho.

Solberg skaut òg ned SVs idé om å ta initiativ til ein avtale mellom produsentland om ei styrt avvikling. Ho påpeika at dette vil opna for nye kampar og forhandlingar, og viste til at det var krevjande nok å bli samde om Parisavtalen.

– Verda har ikkje tid til meir forhandlingar. Me må no handla, ikkje halda fram med å forhandla, sa Solberg.

SV: Olje må bli liggjande i bakken

SV står for sin del fast på at verda må gjera meir enn det Parisavtalen legg opp til.

– Verda står føre ei djup klimakrise. Utsleppskutta som er lova i Parisavtalen, er langt frå nok til å redda oss frå denne, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ifølgje han kan Noreg gå føre ved å la olje bli liggjande i bakken.

MDGs Une Bastholm omtalar talen hennar Solberg som «arrogant».

– Eg synest det er trist å sjå statsministeren starta året med å snakka ned alle dei klimaengasjerte menneska i landet som tar til orde for ei styrt nedtrapping av norsk olje, seier ho.

Støtte frå Støre

Men Solberg får støtte frå arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre. Han er samd i at styrt avvikling er ein dårleg idé.

– Me skal ha sluttdato for utslepp, ikkje for ei næring som sit med kunnskap og erfaringar som verda treng, seier han til NTB.

Samtidig meiner han statsministeren ikkje peikar framover på kva Noreg faktisk skal gjera for å få fram ny industri.

– Skal me få til det me snakkar om her, for klima, reduserte utslepp og verdiskaping, må det ein mykje meir aktiv industripolitikk til, meiner han.

– Det grøne skiftet er her

Statsministeren vedgjekk at oljeproduksjonen vil gå ned i Noreg. Equinor har anslått at produksjonen vil bli halvert innan 2050.

Men oljealderen kan forlengjast, ifølgje Solberg. Ho trekte spesielt fram moglegheita for å produsera hydrogen av naturgass, på ein slik måte at CO2-en blir skilt ut og pumpa ned att under havbotnen ved hjelp av fangst og lagring av CO2, såkalla CCS.

Solberg hadde dette svaret til dei som etterlyser det grøne skiftet:

– Men kjære venner: Det grøne skiftet skjer no. For å seia som britane plar seia det: Wake up and smell the coffee.

(©NPK)