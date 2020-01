Sp vil endra anbodsreglar for å verna norsk anleggsbransje

innenriks

Norsk anleggsbransje har i lengre tid åtvara om at offentlege samferdselskontraktar stadig oftare blir rigga slik at norske bedrifter taper mot utanlandske selskap i anbodsrundane.

Senterpartiet bed no regjeringa endra reglane for å verna norske bedrifter. Partiet la torsdag fram fem forslag for Stortinget.

– Dei siste åra har me sett ein auke i bruken av utanlandske entreprenørar i sentrale roller i utbygginga av store, offentlege anleggsprosjekt. Me meiner at når me først bruker så mykje offentlege pengar, så må det òg få ringverknader for norske arbeidsplassar og bedrifter, seier partiets transportpolitisk talsperson Siv Mossleth til NTB.

Gigakontraktar skaper problem

Eitt av forslaga er at store kontraktar skal delast opp i delkontraktar, slik at det er lettare for norske aktørar å vera med og konkurrera.

I år blir både kontraktane for Håloglandsvegen i Nordland og Sotrasambandet i Vestland lagde ut på anbod. Førstnemnde kontrakt er anslått å ha ein verdi på heile 9–10 milliardar kroner.

Ifølgje bransjeorganisasjonen EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) er Håloglandsveg-kontrakten truleg for stor for både det norske og den nordiske marknaden.

– Ein kinesisk, fransk eller tysk entreprenør som omset for 100 milliardar kroner årleg, vil nok sjå på eit prosjekt til 9–10 milliardar kroner som eit lite prosjekt. Men for norske bedrifter, som i hovudsak er små og mellomstore, er det få som har moglegheita til å ta denne risikoen. Me ser òg ein tendens til at stadig meir risiko blir lagd over på entreprenørane i kontraktane, seier administrerande direktør Kari Sandberg i EBA til NTB.

Kan tappa bransjen

Sandberg meiner utviklinga kan føra til at Noreg vil mista mange dyktige fagarbeidarar, at store norske anleggsaktørar blir reduserte til underentreprenørar, og i ytste konsekvens at mange norske aktørar vil forsvinna frå marknaden.

– Me synest det er veldig rart at når ein no skal ha ei kjempesatsing i Nord-Noreg med utbygging av Håloglandsvegen, så er anbodet rigga slik at det i alle fall ikkje er nokon nordnorske entreprenørar som kan vera med og konkurrera, seier Sandberg.

Siv Mossleth i Sp meiner dei store offentlege etatane ser ut til å gløyma samfunnsansvaret når dei riggar til anboda. I forslaga sine ber Sp regjeringa sørgja for at Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Nye vegar og fylkeskommunane prioriterer å utvikla arbeidsplassar og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv i samband med offentlege innkjøp. Partiet bed vidare om at det blir stilt krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi, og dessutan krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlingar og eigne tilsette på byggjeplassen i anboda.

Dale: – Utdatert proteksjonisme

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) seier han tar bekymringa frå bransjen på alvor, men seier han meiner forslaga frå Sp ikkje treffer.

– Svaret er ikkje å avgrensa konkurransen. Sps løysing er utdatert proteksjonisme. Dette må me løysa ved gode kontraktsstrategiar som gjer at me har både små, mellomstore og store kontraktar og dermed reelt utviklar vår eigen entreprenørbransje, seier Dale til NTB.

Han seier det no går føre seg omorganiseringar i både Bane Nor og Statens vegvesen med skiping av eigne utbyggingsavdelingar for å sørgja for ei større profesjonalisering.

– Det er viktig at Statens vegvesen, Nye vegar og Bane Nor har gjennomtenkte løysingar for mellom anna storleik på kontraktane for å få mest mogleg konkurranse. Då må dei ikkje innretta kontraktane slik at norske bedrifter ikkje kan vera med, seier han.

