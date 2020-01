Sturgeon: – Dette er ikkje ei framtid Skottland stemde for

innenriks

Eit fleirtal av skottane stemte for å bli verande i EU, påpeika Sturgeon då ho heldt tale under årskonferansen til NHO onsdag.

I forhandlingane etter folkeavstemminga, tok skottane til orde for eit kompromiss om å bli verande i den indre marknaden i EU. Ifølgje henne ville det skotske parlamentet aldri stemt for å setje sluttstrek for den frie rørsla av personar.

Men det er dette som no ligg an til å skje når Storbritannia går ut av EU.

– Dette er ikkje ei framtid Skottland stemde for. Det er ikkje den framtida den skotske regjeringa ønsker. Det er ikkje den framtida vi såg for oss då vi vurderte spørsmålet om sjølvstende i 2014, sa Sturgeon.

Ifølgje henne blir det berre meir og meir klart at sjølvstende er einaste veg til den nærleiken til EU som Skottland ønsker seg.

Ønske til Sturgeon er no ei ny folkeavstemming om skotsk sjølvstende.

(©NPK)