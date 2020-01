Tryggleiken vert sjekka ved fleire parkeringshus

innenriks

Det er plass til 200 bilar under tak på Tromsø lufthamn. Parkeringshuset har, til liks med parkeringshuset ved Stavanger lufthamn, ikkje sprinklaranlegg. Her skal det takast ein gjennomgang av tryggleiken, melder NRK.

Også ved Oslo lufthamn vil flyplasseigaren Avinor gå gjennom branntrygginga i dei to parkeringshusa.

– Det er ikkje sprinklaranlegg der, stadfestar kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Romerikes Blad.

Følarar varslar om røyk

Ho understrekar samtidig at dette ikkje er påkravd. Parkeringshusa ved Oslo lufthamn har derimot eit anlegg basert på følarar som varslar om røyk.

Avinor skriv i ei pressemelding at dei òg vil sjekka parkeringshusa ved andre flyplassar.

Samtidig har selskapet starta arbeidet med å undersøkja og evaluera storbrannen på Sola.

– Til liks med mange andre er eg overraska over at brannen fekk eit så stort omfang, men no er det viktig å ta læring av situasjonen, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Starta i dieselbil

Avinor samarbeider med politiet i Stavanger for å finna ut meir om brannen. Han starta i ein eldre dieselbil som stod i parkeringshuset. Sørvest politidistrikt informerte onsdag morgon om at det framleis var utrygt å gå inn i bygget.

– Det vil derfor òg gå noko tid før den branntekniske rapporten kjem, og dermed vil det ta tid å finna ut kva som er brannårsaka, sa Elisabeth Vorland ved Sandnes politistasjon til NTB.

