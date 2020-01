Ekssoldat tiltala for dobbeltdrap i Bosnia

innenriks

Mannen vart i 2017 frifunnen for dobbeltdrapet i bosnisk rett, men er no tiltala av norsk påtalemakt for same forhold, melder VG. Bosnisk høgsterett oppheva dessutan den frifinnande dommen kort tid etter at den fall.

Statsadvokaten meiner den 46 år gamle ekssoldaten skaut og drap to menn på Sann Café i Trnopolje i Bosnia 28. juli 2014. Den bosniske domstolen fann at bevisa ikkje var tilstrekkeleg overtydande, men norsk politi har under etterforskinga si i 2017 og 2018 skaffa fleire prov som påtalemakta meiner er tilstrekkeleg til domfelling.

– Det er gjort omfattande etterforsking i Bosnia og også andre europeiske land. Då er det særleg snakk om vitneavhøyr, ransakingar og tekniske undersøkingar, seier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til TV 2.

Tiltala sonar for tida ein valdsdom på seks års fengsel. I fjor sommar vart han arrestert på cella i Skien fengsel, sikta for dobbeltdrapet i Bosnia.

Forsvararen til 46-åringen, advokat Øyvind Bratlien, har ikkje svara på NTBs førespurnad om kommentar.

Sonen til tiltala, som sjølv på eit tidspunkt var sikta i saka, har status som vitne. Saka mot han er lagd bort, og han har ikkje plikt til å forklara seg om si forklaringsplikt.

