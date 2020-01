Elvestuen trur ikkje vi klarer å erstatte «superinntekta» frå norsk sokkel

innenriks

– Vi klarer ikkje å erstatte den enorme inntekta vi har hatt frå petroleum, seier Elvestuen til NTB.

Sjølve aktiviteten i petroleumssektoren, klarer nok Noreg å finne erstatningar for, meiner han. Men Elvestuen har vanskeleg for å sjå for seg at vi skal kunne få igjen «superinntekta» vi har hatt frå olje og gass.

Det betyr at Noreg må effektivisere offentleg sektor for å klare omstillinga, åtvarar han.

Meir som Europa

Spådommen til Elvestuen er at norsk økonomi etter kvart vil bli meir som økonomien i andre europeiske land.

– Vi må omstille næringslivet så det blir meir variert og mindre avhengig av olje. Og eg meiner det må skje fort.

Klima- og miljøministeren understrekar at kunnskap frå petroleumssektoren no må brukast aktivt for å fram ny næringsverksemd. Han trekker fram havvind, hydrogenproduksjon og fangst og lagring av CO2 som lovande døme.

– Vi har hatt ein unik situasjon i 50 år med oppbygginga av oljesektoren og dei enorme inntektene som vi har hatt. No må vi ta med oss den innovasjonen, nytenkinga og næringsutviklinga som har vore der, inn i det som er den nye framtida, seier Elvestuen.

På veg ned

Bakteppet er ei visse om at olje- og gassproduksjon på norsk sokkel kjem til å falle raskt dei neste tiåra, dels fordi sokkelen no byrjar å tømmast for ressursar, men òg fordi etterspurnaden er nøydd til å gå ned viss verda skal nå klimamåla.

– Globalt må vi kutte 40 til 50 prosent innan 2030, og vi må vere i netto null innan 2050. Då må forbruket av olje og gass ned. Og der det kjem til å skje raskast, også på gass, er i Europa fordi ein har så ambisiøse mål. Det kjem til å påverke oss, seier Elvestuen.

Equinor reknar med at produksjonen kjem til å bli meir enn halvert fram mot 2050, sjølv om leitinga etter nye felt held fram.

Treng òg alle dei andre

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er samd i at det vil bli utfordrande å finne nye næringar der verdiskapinga per sysselsett kan måle seg med olje og gass.

– Det er ingen andre næringar vi har, som kjem i nærleiken av same verdiskaping per hovud, samanlikna med olje og gass. Ingen, konstaterer Isaksen.

Noko av det næraste vi kjem, er ifølgje han sjømat.

– Men vi treng òg alle dei andre bransjane som ikkje nødvendigvis har så høg verdiskaping per hovud, men som tilset mange folk. Til dømes reiseliv eller handelsnæringa, seier Isaksen.

– Det finst ikkje éin ting som kan bli den nye olja. Den nye olja er ti ulike ting, seier han.

