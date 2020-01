Ny brann i brannherja parkeringshus på Sola

innenriks

– Det var ei oppblussing av brann i ein bil, og mannskapa våre rykte ut. Derfor vart lufthamna stengd ein kort periode. Han opna igjen klokka 19.30. Dei skal ha fått sløkt brannen, og det er lite røyk og ikkje fare for terminalen, seier lufthamndirektør Anette Sigmundstad på Sola til NTB.

Ifølgje politiet er det snakk om ein ulmebrann i ein bil, og det går framleis føre seg sløkking.

– Brannen er midt i den tredje etasjen i bygget, i eit avgrensa område, opplyste operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt like etter at brannen braut ut.

Brannmannskapa rapporterte om opne flammar og kraftig røykutvikling då dei kom til staden.

Nødetatane fekk melding om brannen klokka 18.50 torsdag kveld.

– Nødetatane er på staden og har sperra av eit område. Brannvesenet har stigebil på staden, og røyken har minka, melde politiet på Twitter 20 minutt seinare.

Drosjar og køyretøy vart sende ut av området under sløkkjearbeidet. Operasjonsleiaren seier at flytrafikken no skal gå som normalt, sjølv om det har vore ein kort stopp i trafikken.

– Brannbilen ved flyplassen har returnert. Det ser ut til at brannmannskapa har kontroll, seier Solheim til NTB.