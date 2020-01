Oljedirektoratet spår oppgang på norsk sokkel

innenriks

Det var høg aktivitet på sokkelen i 2019, og rekordmange felt er i produksjon, ifølgje Oljedirektoratet.

Den samla produksjonen gjekk likevel noko ned samanlikna med året før.

Det kjem av at gassproduksjonen vart noko lågare enn forventa, og at selskapa valde å halda att på grunn av marknadssituasjonen. Oljedirektoratet ventar at dette snur i 2020, blir det slege fast i oppsummeringa frå direktoratet av sokkelåret 2019.

– Oppstart av nye felt, og spesielt Johan Sverdrup, vil meir enn vega opp for den naturlege nedgangen i oljeproduksjon frå mange av dei andre felta, heiter det.

Ved årsskiftet var det 87 produserande felt, noko som er ny rekord.

– Det høge aktivitetsnivået på sokkelen i 2019 ser ut til å halda fram i 2020, for deretter å falla noko fram mot 2024, blir det spått.

Med aukande produksjon gir dette grunnlag for store inntekter frå olje- og gassnæringa i åra som kjem, heiter det vidare.

– Me har eit godt grunnlag for framleis høg verdiskaping frå olje- og gassnæringa i lang tid, seier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

