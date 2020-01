Oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Troms og Finnmark

innenriks

Det er sterk storm i det nordlegaste fylket, men enkelte vindkast kan koma heilt opp i 35 til 40 meter per sekund. Det betyr mellom anna at gjenstandar kan bli tatt av vinden eller velta, og det er fare for skade på bygningar og annan infrastruktur.

Det er meldt om stengde vegar og bruer, kolonnekøyring og innstilte ferjer og snøggbåtar i området.

Meteorologane tilrår folk å festa lause gjenstandar og unngå ferdsel på utsette stader.

Det er òg sendt ut gult farevarsel for Finnmarksvidda med venta vindkast opp mot 27 meter per sekund.

