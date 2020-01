Passasjerauke for SAS

innenriks

I desember auka den totale kapasiteten til selskapet med 0,9 prosent.

Samtidig aukar òg kabinfaktoren, som er eit mål på kor fulle flya er, med 1,2 prosent.

– Det er gledeleg at fleire vel å reisa med SAS, noko som styrkjer posisjonen vår på den skandinaviske marknaden. I desember tok me imot den første av åtte Airbus A350 til flåten vår, og me er glade for at passasjerane våre kjem til å få oppleva verdas mest moderne og drivstoffeffektive langdistansefly, seier SAS-sjef Rickard Gustafson.

(©NPK)