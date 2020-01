Reindriftsnæringa vil ha klimatilskot for utmarksbeite

innenriks

Norske Reindriftsamers Landsforbund la torsdag fram eit krav på 236 millionar kroner i årets forhandlingar med staten. Det er ein auke på 100 millionar kroner frå reindriftsavtalen i fjor.

– Det er jo eit omfattande krav både økonomisk og innhaldsmessig, og det er det største kravet me har lagt fram, seier Ellinor Marita Jåma, leiar i Norske Reindriftsamers Landsforbund til NTB.

Landsforbundet meiner reindriftsoppgjeret er eit viktig høve til å setja søkjelys på rammene for næringa.

– Det er det einaste politiske dokumentet me leverer frå oss. Me synest det er viktig å ta med breidda i reindrifta og gjera tydeleg dei behova me har, seier Jåma.

Kravet for året 2020–2021 vart overlevert i lokala til landsforbundet i Tromsø torsdag.

Miljø- og klimatilskot

Ein vesentleg del av auken kjem av krav om at reindriftsnæringa skal få miljø- og klimatilskot på 43 millionar kroner for beiting i utmark. Forbundet har studert avtalar frå andre beitenæringar, og Jåma seier at dei er overraska over det ho meiner er ei klar forskjellsbehandling.

– Utmarksbeiting blir premiert som eit viktig klimatiltak for både sau og geit. Me meiner det òg bør gjelda reindrift, seier ho.

Innbakt i auken er òg krav om midlar til velferdsordningar, som avløysarar ved sjukdom eller ferie – noko reindriftsnæringa ikkje har i dag.

Vil styrkja faglege ressursar

Næringa meiner dessutan det bør byggjast vidare på eit pilotprosjekt frå Nord-Trøndelag, der det har vore sett av midlar til ein reindriftsfagleg plankonsulent. Landsforbundet ønskjer seg ei slik stilling på permanent basis innanfor kvart av dei seks reinbeiteområda.

– Det har vore ein eksplosjon i arealinngrep dei seinare åra. Me har behov for ein planfagleg ressurs, seier Jåma, og nemner vindmøller, gruvedrift, hytteutbygging, motorisert ferdsel og infrastruktur.

Tilbodet frå staten, ved Landbruks- og matdepartementet, blir lagt fram 30. januar. Partane har så frist til 1. mars for å koma fram til ein avtale.

