SV: Mistillit mot Hauglie rykker nærare

Det er særleg forklaringa til tidlegare riksadvokat Tor-Aksel Busch som Øvstegård finn oppsiktsvekkjande. I forklaringa kom Busch endå ein gong med kraftig kritikk av Nav og Hauglie for ikkje å ha informert han tidlegare om tvilen rundt praktiseringa av EUs trygdereglar.

Feiltolkinga av regelverket har ført til at 75 personar uriktig er dømde for trygdesvindel, ifølgje Busch. Han trekte sjølv fram at om Riksadvokaten hadde vorte informert då Trygderetten kom med dei første avgjerdene i 2017 som påpeika feilpraktiseringa i Nav, kunne 33 av desse sakene vore unngått.

– Knusande

– Busch var tindrande klar på at han burde ha vorte informert tidlegare, og lista opp ei rekke tidspunkt der dette kunne og burde ha skjedd. Skandalen kunne vore avdekt veldig mykje tidlegare, seier Øvstegård til NTB.

Han meiner det er særleg alvorleg at Riksadvokaten heller ikkje fekk vite noko då saka vart diskutert mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019.

– Dette er ganske knusande for Nav, men særleg for Hauglie og departementet hennar. Dette fører oss nærare spørsmålet om mistillit, seier Øvstegård, som varslar at dette er blant tinga Hauglie vil bli grilla om når ho møter for komiteen fredag.

– Det er viktig for oss å høyre forklaringa hennar før vi konkluderer, seier SV-representanten.

Tidlegare ministrar: Ikkje på bordet vårt

Blant dei som møtte i høyringa torsdag, var Ap-leiar Jonas Gahr Støre og dei tidlegare arbeidsministrane Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp).

Ingen av dei tre kunne hugse at det nokon gong i deira tid ved bordet til kongen vart stilte spørsmål ved tolkinga av EUs trygdeforordning, som vart innført i 2012.

Bjurstrøm viste til at forordninga vart behandla i eit spesialutval for trygd i 2006 og 2009, og at det var dei faglege vurderingane deira som vart lagt til grunn då den raudgrøne regjeringa konkluderte med at forordninga ikkje ville medføre behov for endringar i den norske trygdepraksisen.

Samtidig erkjenner ho at det ser ut som om kunnskapsnivået om regelverket har vore for dårleg i departementet.

– Det beklagar eg, seier Bjurstrøm.

Avviser ansvar

Støre, som stilte i høyringa i eigenskap av å ha vore utanriksminister då den nye trygdeforordninga vart innført, avviser at Utanriksdepartementet hadde noko fagleg ansvar.

– Det er ikkje UD som har ansvaret for implementeringa, sa Støre, som slo fast at det er andre departement – i dette tilfellet Arbeids- og sosialdepartementet – som har ansvaret for å gjere faglege tolkingar av nytt EØS-regelverk.

Busch, som gjekk av som riksadvokat like etter at trygdeskandalen sprakk, kom torsdag òg med ein sterk beklaging til offera for skandalen.

– Det er sterk grunn til å beklage at etaten min har bidratt til uriktig domfellingar. Mi beklaging er utan atterhald, sa Busch.

