SV sette ny medlemsrekord i fjor – Venstre og KrF fell vidare

innenriks

Sosialistisk Venstreparti melder om ein betydeleg vekst i medlemstalet i fjor, då 3.874 personar melde seg inn. Ved utgangen av 2019 hadde SV 15.195 medlemmer – det høgaste medlemstalet nokosinne, viser ei oversikt NTB har fått.

– Dette er me særs nøgde med. Det viser at mange ønskjer å ta i eit tak for ei meir rettferdig fordeling og for å kutta klimautslepp, seier partileiar Audun Lysbakken til NTB.

Han er dermed den SV-leiaren som har hatt flest medlemmer, men som også har den tvilsame æra av å ha hatt færrast, i alle fall dei siste 13 åra. Så seint som ved utgangen av 2014, to år etter at Kristin Halvorsen gjekk av etter 15 år som leiar, hadde «berre» 8.887 personar betalt medlemskontingenten.

Nettotala – når medlemmer som først må betale kontingenten 1. juni i år, blir tatt ut – viser at SV har hatt ein auke på 22 prosent i medlemsmassen det siste året og på 33 prosent dei siste tre åra.

Den tidlegare medlemsrekorden på 13.933 vart sett i 1992, då Erik Solheim var i midten av den tiårige perioden sin som leiar. SV opplevde ein solid auke i oppslutning under Solheim, eit nivå som Kristin Halvorsen klarte å halda oppe inntil deltakinga i den raudgrøne regjeringa bidrog til at oppslutninga på ny fall kraftig.

Raudt og MDG kraftig opp

SVs framgang føyer seg inn i ein trend dei siste par åra, der parti som Raudt og MDG opplever betydeleg pågang frå nye medlemmer.

I fjor åleine auka Raudt medlemstalet sitt med nesten 40 prosent – og dei to tidlegare åra samla har talet på medlemmer meir enn fordobla seg – frå 4.540 ved utgangen av 2017 til 9.661 medlemmer då fjoråret tok slutt, ifølgje Dagen. I 2018 var medlemstalet 6.927.

Også Miljøpartiet Dei Grøne nærmar seg 10.000 medlemmer. Mellom 2016 og 2018 låg medlemstalet på rundt 7.000, men i fjor kom det opp i 9.963.

– Grunnen til at me veks, er at fleire forstår at me må gjera noko med klimaendringane. Folk forstår at det som har vorte oppfatta som radikal klimapolitikk, er det einaste forsvarlege, seier han.

Kraftig fall i Venstre og KrF

For Kristeleg Folkeparti akselererte medlemsfallet i fjor, og partiet anslår at det ved utgangen av 2019 hadde 19.952 medlemmer – ned frå 23.802 medlemmer i 2018.

Det betyr at medlemstalet til KrF er meir enn halvert sidan 2001, då det hadde 48.000 medlemmer. I fjor åleine stupte medlemstalet med nesten 4.000. Det heng truleg saman med det opprivande retningsvalet i 2018, med den følgjande inngangen i regjering og avgangen for partileiar Knut Arild Hareide i 2019.

Stoda ser ikkje betydeleg lysare ut i regjeringskamerat Venstre, som endå eit år mista medlemmer i fjor, melder Nationen. Venstre har no 6.389 betalande medlemmer, men ser det positive i at partiet ser ut til å ha bremsa fallet. «Berre» 290 medlemmer melde seg ut i fjor.

Samtidig viser ein gjennomgang avisa har gjort, at over 100 lokallag har mista minst halvparten av medlemmene sidan 2015. I 26 av dei er alle medlemmene borte.

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Høgre melder alle om fall i medlemstala dei siste åra, men har ikkje endeleg tal klare så langt.

(©NPK)