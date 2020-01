SV sette ny medlemsrekord i fjor

innenriks

Sosialistisk Venstreparti melder om ein betydeleg vekst i medlemstalet i fjor, då 3.874 personar melde seg inn. Ved utgangen av 2019 hadde SV 15.195 medlemmer – det høgaste medlemstalet nokosinne, viser ei oversikt NTB har fått.

– Dette er me særs nøgde med. Det viser at mange ønskjer å ta i eit tak for ei meir rettferdig fordeling og for å kutta klimautslepp, seier partileiar Audun Lysbakken til NTB.

Nettotala – når medlemmer som først må betale kontingenten 1. juni i år blir tatt ut – viser at SV har hatt ein auke på 22 prosent i medlemsmassen det siste året og på 33 prosent dei siste tre åra.

Den tidlegare medlemsrekorden på 13.933 vart sett i 1992, då Erik Solheim var i midten av den tiårige perioden sin som leiar. Det lågaste talet på medlemer dei siste ti åra hadde SV så seint som ved utgangen av 2014, to år etter at Kristin Halvorsen gjekk av etter 15 år som leiar. Då hadde 8.887 personar betalt kontingenten.

Også Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne har hatt ein solid vekst i talet på medlemer dei siste åra.

