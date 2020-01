Støre: UD har ikkje fagansvar for nye EØS-reglar

innenriks

– Det er ikkje UD som har ansvaret for implementeringa, sa Støre.

Arbeidarpartileiaren, som var utanriksminister i den raudgrøne regjeringa, forklarte seg torsdag i Stortingets opne høyring om trygdeskandalen.

Støre slo fast at Utanriksdepartementet ikkje er fagdepartement, og at det er andre departement – i dette tilfellet Arbeids- og sosialdepartementet – som har ansvaret for å gjera faglege tolkingar av nytt EØS-regelverk.

– UD gjorde sitt arbeid grundig og innførte reglane i tråd med prosedyrar og tidsfristar. Eg kan ikkje hugsa diskusjonar og faglege drøftingar i denne saka, sa Støre.

Det har òg vore stilt spørsmål ved omsetjinga av dei nye EØS-reglane. Støre viste til at omsetjinga følgde vanlege prosedyrar og vart gjord av UDs EØS-omsetjarar, i nært samarbeid med fagdepartementet.

Då den nye trygdeforordninga vart innført, konkluderte den raudgrøne regjeringa med at ho ikkje ville føre til behov for andre endringar i norsk rett.

