Støtta til elferger må aukast raskt, meiner KS

– Me meiner at dokumenterte meirutgifter knytt til det grøne skiftet bør kompenserast, seier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal Rapport.

Fylke som går føre i å kutta klimautslepp frå ferjer og snøggbåtar, tar på seg ein betydeleg auka driftskostnad som dei ikkje er kompenserte for, meiner Eide.

Han viser mellom anna til at både Møre og Romsdal og Vestland er fylkeskommunane som har kome lengst i å skifta frå diesel- til nullutsleppsferjer.

Begge fylkeskommunane har solid dokumentasjon på at dei ikkje er kompenserte for meirutgiftene ved å gå over til elferger, ifølgje Eide.

I desember sende KS eit brev til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) der dei åtvara om at meirkostnader knytte til elferjer vil resultera i redusert rutetilbod og auka billettprisar, og at dette vil føra til protestar.

Tysdag denne veka fekk Dale eit opprop underteikna av 45 ordførarar som krev at staten innfører maksprisar på ferjer. Bakgrunnen er at ferjeprisane har auka kraftig frå nyttår, særleg i Møre og Romsdal og Nordland.

Dale har avvist kravet om makspris og vist til at det er fylkeskommunane som har ansvar for ferjetilbodet.

