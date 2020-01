Tre tidlegare arbeidsministrar: – Trygdesaka var ikkje på bordet vårt

innenriks

– Denne saka var ikkje på bordet mitt, var ein gjengangar då dei tre eksministrane torsdag forklarte seg i høyringa om trygdeskandalen i kontrollkomiteen på Stortinget.

Dei tre etterfølgde kvarandre som arbeidsministrar før, under og etter innføringa av EUs nye trygdeforordning i 2012.

– Dette var ikkje ein tematikk som vart gjenstand for politisk diskusjon, sa Bjurstrøm, som var arbeidsminister frå desember 2009 til september 2012.

Ifølgje Bjurstrøm vart den nye forordninga behandla i eit spesialutval for trygd i 2006 og 2009. Der var vurderinga at ho ikkje ville føra til vesentlege endringar for det norske handlingsrommet innanfor EØS-avtalen.

Samtidig erkjenner ho at det ser ut som om kunnskapsnivået om regelverket har vore for dårleg i departementet.

– Det beklagar eg, seier Bjurstrøm.

Etterfølgjaren hennar Anniken Huitfeldt seier at ho har gått gjennom dokumenta frå si tid som statsråd og sett etter eventuelle spørsmål frå Nav når det gjeld praktiseringa av regelverket.

– Eg har ikkje funne noko, sa Huitfeldt.

Heller ikkje Eriksson kan hugsa å ha hatt saka på bordet sitt i sine to år som arbeidsminister.

– Men denne saka er berre å beklaga på det sterkaste. Det er ei svært alvorleg sak, seier Eriksson.

