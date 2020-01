Undersøkingane av parkeringshus-brannen på Sola har starta

innenriks

Sidan det framleis er farleg å gå inn i det delvis samanrasa fem etasjar høge betongbygget, blir det brukt ein fjernstyrt beltegåande robot. Det skal òg vera planar om å bruka drone til å undersøkja, skriv Stavanger Aftenblad.

Brannen starta i ein eldre dieselbil, ein Opel Zafira frå 2005.

Avisa skriv at Avinor no tar kontakt med 300 bileigarar som kan henta bilane sine i parkeringshuset der det stod noko over 1.600 bilar då det brann.

Allereie onsdag vart dei første bilane køyrde ut av den eldste delen av parkeringshuset.

– Parkeringshuset er bygt i tre omgangar, og den eldste delen har ikkje fått skadar. Det tyder at me har starta arbeidet med å få ut bilar, seier lufthamndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthamn.

Sjølv om den delen av bygget ikkje vart skadd, kan bilane ha fått skadar.

– Me kan ikkje sjå bort frå at bilane har fått røyk- og sotskadar. Difor vil nokre bilar bli frakta ut med redningsbil, andre køyrer sjølv, seier ho.

Sigmundstad opplyser at bileigarar ikkje treng å ringja Avinor. Dei tar kontakt med bileigarar etter kvart som bilane er klare.

– Vi har no oversikt over eigarane av alle dei 1.611 bilane som står i parkeringshuset, seier Sigmundstad.

Når dei 300 bilane er ute, vil denne delen bli opna for publikum igjen. Det tyder at Avinor får opna 500 parkeringsplassar.

