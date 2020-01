Vindkraftmotstandar dømt til fengselsstraff

innenriks

Den fornærma er tilsett i Trønderenergi på Frøya. Ho jobba med utbygginga av vindkraftanlegget i Nessadalen. Då ho ein kveld i mai skulle køyre heimover i ein firmabil med ein tydeleg logo, merka ho at ein bil la seg svært tett bak henne, skriv Adresseavisen.

Bilen, som hadde ein vaksen mann bak rattet, køyrde mellom anna forbi henne og bremsa før den byrja å svinge frå side til side, for så å stoppe nesten heilt opp. Seinare skal den same bilen ha venta ved ei avkøyring, før han brått køyrde ut i vegen. Det var då kvinna ringde politiet. Etter endå ei stund kom det plutseleg ein bil mot kvinna i same køyrefelt. Den bilen bråbremsa like før dei kolliderte, svinga deretter tilbake i eige køyrefelt og køyrde vidare.

Den tiltalte mannen har erkjent at han køyrde sakte framfor kvinna, men avviste dei andre påstandane og erkjente ikkje straffskuld, ifølgje Adresseavisen.

I dommen heiter det at retten finn det bevist at mannen er skuldig. Retten finn mellom anna at åtferda til tiltalte har vore skremmande og omsynslaus, og at fornærma har følt seg forfølgt og frykta for sitt eige liv. Det blir òg peika på at køyringa var risikofylt og kunne enda med kollisjon og utforkøyring. Tiltalte følgde etter kvinna i rundt 20 minutt.

I dommen blir det òg peika på at mannen er ein aktiv motstandar av vindkraftutbygginga på Frøya, og retten er ikkje i tvil om at handlinga er knytt til dette.

I tillegg til fengselsstraffa mistar mannen òg førarkortet i seks månader, og han må betale 10.000 kroner i oppreisning til kvinna. Det er ikkje klart om dommen blir anka.

