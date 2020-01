2.000 pakkar uverksam ADHD-medisin selt

innenriks

Det har vorte selt rundt 2.000 pakkar utan verkestoff, skriv Dagens Medisin.

– Det er tomt for verkestoff i ein del av tablettane, og vi har starta tilbakekalling av legemiddelet, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Madsen understrekar at feilen ikkje er livsfarleg, men at det er ein risiko for at pasientar ikkje får effekt av legemiddelet. ADHD-pasientar blir oppmoda til å gå til legen, få ny resept og levere inn den gamle medisinen.

Medisinen er relativt ny i behandlinga av ADHD. Den blir brukt som eit alternativ til Ritalin.

