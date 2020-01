Frode Berg: Konsekvensar for fire tilsette i E-tenesta

innenriks

– Eg veit at det allereie har fått konsekvensar for nokre. Eg er gjort kjent med at E-tenesta har tatt grep mot nokre av sine tilsette, seier Frode Berg til TV 2.

Ifølgje Berg er det totalt retta reaksjonar mot fire tilsette etter den mislykka operasjonen der han i 2017 vart arrestert i Russland medan han, ifølgje sine eigne påstandar, var der på oppdrag for Etterretningstenesta.

Etterretningstenesta nektar for påstanden.

– Det har ikkje funnest disiplinære reaksjonar knytte til dette sakskomplekset, opplyser tenesta til NRK.

Berg sa tidlegare denne veka til TV 2 at han torsdag skulle starte ei tre dagar lang frivillig debrifing hos Etterretningstenesta på ein skjerma stad på Austlandet.

Berg vart i april 2019 dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han tilbake til Noreg i november. Ei spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg vart ein del av, opna for nådegiving og lauslating av nordmannen.

