Norwegian sluttar å fly over Iran

innenriks

I ein e-post til Dagbladet skriv selskapet at dei dirigerer om Dubai-flygingane sine inntil vidare.

«Sikkerheitsavdelinga vår gjer heile tida vurderingar. Vi er i tett dialog med luftfartsmyndigheiter og steller oss til tilrådingar og instruksjonar frå dei» , heiter det i e-posten frå Charlotte Holmbergh Jacobsson, som er presseansvarleg i Norwegian.

Flyselskapet opplyste til NRK onsdag at dei då vurderte å slutte å fly over Iran. Grunnen er uroa etter at USA drap den iranske generalen Qasem Soleimani og angrepa frå Iran mot militærbasar i Irak. I tillegg styrta eit ukrainsk fly i Iran under uklare omstende rett etter avgang natt til onsdag.

– Vi byrja å fly ei anna rute i går, skriv Jacobsson.

Fleire andre flyselskap, blant dei Air France og Lufthansa, har tidlegare meldt at dei har omdirigert flygingane sine på bakgrunn av krisa i Midtausten.

Utanriksdepartementet rår mot reiser til Iran som ikkje er strengt naudsynte.