Oslo Børs uendra

Den siste veka har hovudindeksen falle 0,35 prosent. Omsetninga fredag enda på vel 3,5 milliardar kroner. Energisektoren auka med 0,6 prosent, sjømatsektoren fall 0,2 prosent og shippingsektoren gjekk opp 0,6 prosent.

Equinor toppa omsetningslista og hadde ein kursvekst på 0,4 prosent. Yara på andreplass fall 0,7 prosent. Vinnaren på topplista vart Norsk Hydro, som hadde ein kursvekst på 1,9 prosent. Taparen vart Tomra, som fall 2,2 prosent.

Gårsdagens vinn Norwegian fall 1,9 prosent etter eit løft på 8,5 prosent torsdag.

Nordsjøolje vart ved 17-tida fredag omsett for 64,4 dollar fatet i spotmarknaden, 80 cent meir enn til same tid torsdag. Amerikansk lettolje vart omsett for 59,4 dollar fatet fredag ettermiddag, vel ein halv dollar meir enn dagen før.

I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,1 prosent, det same gjorde CAC 40-indeksen i Paris. Ved 17-tida låg Londons FTSE 100-indeks òg an til eit løft på 0,1 prosent.

På USA-børsane var S&P 500-indeksen rundt klokka 17 opp 0,1 prosent, medan Dow Jones hadde falle 0,2 prosent.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,5 prosent, medan Hongkong-børsen gjekk opp 0,3 prosent.

