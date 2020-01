Rapport: Minst 415 norske barn og unge sendt til utlandet mot sin vilje

innenriks

Frykta for barnevernet er den viktigaste enkeltårsaka, fortel NRK.

Opplysningane kjem fram i ein ny rapport frå Oslo Economics, som på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har kartlagt kjennskapen kommunane har til saker om barn etterlatne i utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

Dei fleste av barna har bakgrunn frå Somalia (13 prosent), Syria (8 prosent) og Polen (7 prosent).

I rapporten blir det anslått at dette gjeld minst 415 barn. Men forskarane fryktar at det kan vere mellom 600 og 1.400 barn, men at det mest sannsynleg ligg i overkant av 700.

