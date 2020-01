Sjokkbrekk i Stavanger – bil rygga inn i fotobutikk

innenriks

Politiet fekk melding om sjokkbrekket i Stavanger-butikken i Lars Hertervigs gate klokka 4.25 natt til fredag, der eit vitne såg to maskerte personar springe frå staden etter at ein bil hadde rygga inn i butikken. Ingen personar er melde skadde.

– Dei to som sprang frå staden, bar på noko, men kva det var, er usikkert. Så det er førebels ukjent kor store verdiar tjuvane har fått med seg. Det er ein del kostbart fotoutstyr i den butikken, seier operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet har alle tilgjengelege ressursar på oppdraget.

– Vi søkjer etter dei mistenkte no. Det er mogleg at dei kan ha hatt ein fluktbil i nærleiken, seier Fenne-Jensen.

Bilen som vart brukt står igjen på staden.

– Vi reknar med at bilen som er brukt er stolen, den er kopla. Vi jobbar både med bilen og butikken, og begge må undersøkjast kriminalteknisk. Vi gjennomgår òg videoovervaking, seier operasjonsleiaren.

Ifølgje Stavanger Aftenblad var det sjokkbrekk mot same butikk i 2016, utført på same stad og på same måte, ifølgje ein tilsett.

(©NPK)