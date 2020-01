Solberg: Vi må gjere meir enn å granske trygdeskandalen

innenriks

– Dette er ei sak som ikkje burde skjedd. Vi skal gjere det vi kan for å hindre at noko liknande skjer igjen, sa Solberg då ho fredag forklarte seg for Stortingets kontrollkomité i høyringa om trygdeskandalen.

Tiltak

Solberg ramsa opp ei rekke tiltak, som å styrkje Nav, Trygderetten og Riksadvokaten, som er igangsett etter at skandalen eksploderte i slutten av oktober i fjor. Regjeringa har òg etablert ei særskild ordning med fri rettshjelp, og ei eiga nemnd er oppretta for å sjå på klagar på erstatningskrav.

– Med det er nødvendig å gjere meir enn å granske denne saka. Vi har avdekt svake punkt i lovgivninga. Derfor har eg bedt alle statsrådane sjå på korleis EØS-reglane er innlemma i lovgivninga, sa Solberg, som ikkje ønskjer å kommentere enkeltpunkt i saka før granskingsutvalet har komme med rapporten sin.

– Vi må sjå heilskapen, konstaterte ho.

Minst 75 personar er uriktig dømde for trygdesvindel som følgje av Navs feilpraktisering av EUs trygdeforordning.

– Viktig test

Det viktigaste no er å rydde opp og gjenvinne tilliten, meiner statsministeren.

– Saka blir ein viktig test på om rettsstaten Noreg er i stand til å rydde opp på ein god måte, sa ho.

Saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) viste til at komiteen har bedt om innsyn i ei rekke dokument som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nekta å utlevere. Kva meiner Solberg om det, ville Hansen vite.

– Dette er eit viktig og stort spørsmål. Vi følgjer den praksisen som tidlegare regjeringar har følgt. Det har aldri skjedd at Stortinget har fått utlevert interne dokument, svarte Solberg.

