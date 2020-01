Svakare krone og høgare gullprisar gjer gullsmykke meir verd

innenriks

Tysdag denne veka førte mellom anna frykt for krig mellom USA og Iran til fallande aksjekurs på børsane i Asia til at gullprisen steig til 1.610 dollar per unse, som er høgaste nivå sidan februar 2013.

Sidan midten av april i fjor har prisauken vore 22 prosent på gull.

Takstmann og dagleg leiar i Gullsmed Heyerdahl, Thomas Heyerdahl, seier til Finansavisen at gullprisauken snart vil føre til langt høgare prisar på gullsmykke og -ur, også i Noreg, der varelageret er kraftig redusert etter julestria.

– Det blir betydeleg dyrare for gullsmedbutikkane å fylle hyllene sine på nyåret. Dermed vil òg kundane måtte betale meir, hevdar Heyerdahl.

På den andre sida vil forbrukarar som ønskjer å selje gammalt gull no få betre betalt enn for berre nokre månader sidan.

