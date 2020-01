Talet på petroleumsstudentar på NTNU er halvert – igjen

innenriks

Den nye rektoren ved NTNU, Anne Borg, seier til Adresseavisen at det ser ut til at klimakrisa gjer at petroleumsstudiane ikkje er like attraktive. Mens 137 petroleumsstudentar vart uteksaminerte i 1999, var talet 77 i 2018.

Førre botnnivå på 76, etter finanskrisa i 2009, tok seg fort opp med optimismen etter funnet av Johan Sverdrup i 2010, og i 2012 vart 132 studentar uteksaminerte.

Sidan er talet gått nedover.

Borg ser ein samanheng med klimakrisa og det grøne skiftet, og no riggar NTNU seg for ei framtida med søkjelys på berekraft. Universitetet er i ferd med å revurdere og endre porteføljen av studiar.

– Ein slik gjennomgang av studiane har vi ikkje hatt sidan 1990-talet. Vi har hatt energi- og miljøstudiet i mange år, men vil no sjå på studiesamansetninga som heilskap, både dei samfunnsvitskaplege og teknologiske studiane, seier Borg.

