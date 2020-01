Tidlegare Nav-sjef om feilpraktisering: – Me handla i god tru

innenriks

– Eg vil sterkt orsaka overfor dei rørte at Nav praktiserte den aktuelle trygdeforordninga feil i perioden min, sa han i Stortingets opne høyring om saka fredag.

– Ansvaret var mitt, sa han om feilpraktiseringa av trygderegelverket.

Samtidig understreka han at det var ei galen tolking av EU-forordninga som var grunnlaget for feilpraktiseringa. Då forordninga vart innført i 2012, konkluderte den dåverande regjeringa med at ho ikkje innebar nokon særlege endringar av den norske trygdelova.

– Man såg ikkje at forordninga innebar eit behov for praksisendring, sa Lystad, som sjølv ikkje kan hugsa at han behandla nokon saker om motstriden mellom EU-regelverk og norsk folketrygdlovgiving.

– Me var i god tru, sa Lystad, som meiner det er naudsynt å sjå på sjølve utforminga av lovverket.

Seinare fredag skal statsminister Erna Solberg (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og dagens Nav-sjef Sigrun Vågeng forklara seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

