Trygdeadvokat: Nav-høyringa er eit svarteperspel

innenriks

– Eg forstår at politikarar har behov for å gjera opp seg imellom, men dette er eigentleg ei form for politisk svarteperspel som for oss fagfolk er lite interessant. Saka er den at korkje granskinga eller høyringa løyser eit einaste problem for dei kronisk sjuke som har fått økonomien sin lagd i grus fordi tryggingsnettet har svikta, seier Lægreid til NRKs Politisk Kvarter.

Granskinga han viser til, blir utført av eit regjeringsoppnemnt utval, og skal leverast innan 1. juni.

Lægreid har fått ansvar for å koordinera arbeidet med ei rettshjelpsordning for dei som er råka av Nav-skandalen. Han meiner politikarane først og fremst må skaffa pengane som trengst for å få løyst alle einskildsakene, og anslår at det vil kosta rundt éin milliard kroner.

Nestleiar Svein Harberg (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen meiner likevel at høyringa som held fram på Stortinget fredag, er ein viktig del av eit ope demokrati.

– Me har fått gode opplysningar gjennom dagen i går, som me delvis skal bruka når me skal spørja andre partar, men som òg kan danna grunnlag for å handtera sånne saker framover, seier han.

