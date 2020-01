Talet på petroleumsstudentar på NTNU ikkje halvert likevel – talet har auka

innenriks

Det var i ein artikkel i Adresseavisen før helga at NTNU opplyste at talet på petroleumsstudentar var halverte mellom 1999 og 2018, då 77 studentar vart uteksaminerte. Saka vart òg omtalt av fleire andre medium.

skulerektoren, Anne Borg, sa at det ser ut til at klimakrisa gjer at petroleumsstudiane ikkje er like attraktive.

No beklagar rektoren, og opplyser at talgrunnlaget var feil.

«Vi har no gjort ein grundigare analyse slik at tala frå 1999 og 2018 kan samanliknast. I 1999 uteksaminerte NTNU 60 studentar innan 5-årig sivilingeniør og 2-årig internasjonal master i Petroleumsfag, og ikkje 137 som vi gjekk ut med først i denne saka. Dette inneber at NTNU IKKJE har opplevd ein stor reduksjon i talet på uteksaminerte kandidatar innan petroleumsfag», skriv dekan Olav Bolland i ein e-post til NTB på vegner av rektoren.

Dermed har talet på petroleumsstudentar altså auka i perioden.

– NTNU beklagar sterkt denne feilen, skriv Bolland.

Skulen opplyser at årsaka til feilen er at ein har samanlikna tal som ikkje direkte kunne bli samanlikna.

NTB har òg omtalt tala som var feil og tok kontakt med NTNU etter å ha vorte gjort merksame på feilen av tilsette på Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

(©NPK)