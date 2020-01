Ap vil la fylka bestemme skuleval – håper KrF snur

innenriks

I fjor varsla regjeringa at dei vil innføre fritt skuleval, basert på karakterar, hos alle dei vidaregåande skulane i landet. Men forslaget har hausta kraftig kritikk frå både NHO, LO og delar av KS.

Også opposisjonen er imot, og i Stortinget tysdag vil Ap fremme eit forslag om at regjeringa lèt fylkeskommunane i landet sjølv avgjere inntaksordninga si til vidaregåande skule. Ap foreslår òg at retten blir lovfesta i Opplæringsloven, skriv Trønder-avisa.

– Uønskt

– Fritt skuleval-forslaget er eigentleg noko regjeringa kan vedta utan lovendring. Men høyringssvara er tydelege på at dette ikkje er noko som er ønskt, og vi meiner dette er ei så viktig sak at vi håper KrF med dette forslaget får vatn på mølla til å ta ein ny runde om dette i regjering, seier utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg, til avisa.

Av 120 publiserte høyringssvar går 82 imot regjeringsforslaget. Argumenta er at dette må fylka få bestemme sjølv, og at forslaget kan føre til A- og B-skular, noko som kan gå ut over elevar med svake karakterar.

Signal frå KrF

Ap legg fram forslaget etter nye signal frå KrF, der både skulepolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Torhild Bransdal har uttrykt at det må takast omsyn til den desentraliserte skulestrukturen i fylka.

– Vi er veldig opptatt av formuleringa i Granavolden-erklæringa som skal balansere fritt skuleval med å halde oppe ein desentralisert skulestruktur. Det må ligge til grunn, seier Grøvan til FriFagbevegelse.

Han peikar òg på at mange fylke er skeptiske til at dette skal bestemmast nasjonalt.

– Det vil vi ta med inn i vurderinga vår. I tillegg til at både NHO og LO har vore så klare mot dette forslaget, seier KrF-representanten.

(©NPK)