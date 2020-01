Fleire kan vera dømde på gale grunnlag etter feil i verktøy hos Vegvesenet

innenriks

Riksadvokaten har gitt pålegg om at rapportar og utsegner der Statens vegvesen har nytta dataverktøyet Crashcube, skal stogga bruken av det som prov i saker, skriv TV 2.

Verktøyet blir brukt til å henta ut ulike typar data frå køyretøy som har vore involverte i ei trafikkulykke.

Pålegget frå Riksadvokaten kjem etter at Kripos oppdaga ein feil i verktøyet. Riksadvokaten vart gjord kjend med oppdaginga 19. desember i fjor.

Den antatte feilinformasjonen har danna grunnlag for rapportar og utsegner frå Statens vegvesen som kan ha vore gitt frå seg i straffesaker.

Pålegget omfattar førebels stans i bruken av slike utsegner i pågåande straffesaker, men Riksadvokaten meiner at det òg er nødvendig å identifisera avgjorde straffesaker. Dette er for å kunna vurdera om fellande dommar kan ha vorte kunngjorde på galne faktiske premissar som følgje av feil i dei sakkunnige fråsegnene.

Førebelse anslag kan tyda på at det dreier seg om eit titals straffesaker, skriv Riksadvokaten i eit brev til vegdirektøren.

Statens vegvesen seier til TV 2 at dei tok i bruk Crashcube tidleg i 2017. Dei vart gjorde kjende med at det var avdekte svakheiter med verktøyet av Kripos i mai 2019 og slutta derfor å bruka det. Vegvesenet er kjent med at det er to saker der Crashcube har vorte brukt i analysearbeid i samband med trafikkulykker. I desse sakene har Vegvesenet varsla politiet om at dei har nytta verktøyet for rettssakene. Dei undersøkjer no om verktøyet har vorte brukt i andre rapportar.

