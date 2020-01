Fleire kan vera urett dømde etter feil i dataverktøy hos Vegvesenet

innenriks

Riksadvokaten har gitt pålegg om at rapportar og utsegner der Statens vegvesen har nytta dataverktøyet Crashcube, frå no av ikkje skal brukast som bevis i saker, skriv TV 2.

Verktøyet blir brukt til å henta ut ulike typar data frå køyretøy som har vore involverte i ei trafikkulykke.

Pålegget frå Riksadvokaten kjem etter at Kripos oppdaga ein feil i verktøyet. Riksadvokaten vart gjorde kjende med oppdaginga 19. desember i fjor.

Den antatte feilinformasjonen har danna grunnlag for rapportar og utsegner frå Statens vegvesen som kan ha vore gitt i straffesaker.

Kan ha fått rapportar med feil

Kommunikasjonsrådgivar Jonas Fabritius Christoffersen hos Kripos opplyser til NTB at dei oppdaga feilen i fjor vår.

– Basert på bistand i etterforskingar på våren 2019 har Kripos oppdaga avvik i samband med rapportar frå Statens vegvesen. Kripos har gjort undersøkingar der vurderinga vår er at politiet kan ha fått rapportar med feilaktig innhald frå Statens vegvesen. Dette kan òg ha danna grunnlag for mogleg feilaktig vitneprov frå tilsette i Statens vegvesen, seier Christoffersen.

Er kjent med to saker

Pålegget frå Riksadvokaten omfattar førebels stans i bruken av slike utsegner i pågåande straffesaker, men dei meiner at det òg er nødvendig å identifisera avgjorde straffesaker. Dette er for å kunna vurdera om fellande dommar kan ha vorte kunngjorde på urette faktiske premissar som følgje av feil i dei sakkunnige fråsegnene.

Førebelse anslag kan tyda på at det dreier seg om eit titals straffesaker, skriv Riksadvokaten i eit brev til vegdirektøren.

Statens vegvesen opplyser til TV 2 at dei tok i bruk Crashcube tidleg i 2017. Dei vart gjorde kjende med at det var avdekt svakheiter med verktøyet av Kripos i mai 2019 og slutta derfor å bruka det. Vegvesenet er kjent med at det er to saker der Crashcube har vorte brukt i analysearbeid i samband med trafikkulykker. I desse sakene har Vegvesenet varsla politiet om at dei har nytta verktøyet til rettssakene. Dei undersøkjer no om verktøyet har vorte brukt i andre rapportar.

