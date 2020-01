Høgsterett med eige utval i kjølvatnet av Nav-saka

innenriks

– Det eg er opptatt av, er saksbehandlinga generelt i EØS-saker, seier høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie til NTB.

Sidan 2012 har Nav feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land.

Øie understrekar at det for Høgsteretts del berre dreier seg om éi sak som er behandla, men at retten kan få andre saker der dei same spørsmåla dukkar opp. Trygdesakene har avdekt at det kan vera EØS-rettslege reglar som ikkje er så synlege i dei kjeldene ein er vand til å bruka, ifølgje Øie.

