Høie: Sjukehusa skal ikkje kunne skyve ansvar nedover

Ifølgje Høye opplever mange fastlegar at samarbeidet med sjukehusa ikkje fungerer godt nok.

– Fastlegane har fått stadig fleire oppgåver, og mange av dei opplever at sjukehusa skyv oppgåver over på dei. Derfor gir eg no sjukehusa klar beskjed om kva oppgåver dei ikkje kan forvente at fastlegane skal utføre, seier Høie til NTB.

I årets oppdragsdokument til sjukehusa listar han derfor opp kva oppgåver sjukehusa frå no av må utføre sjølve.

Mange oppgåver

Det gjeld mellom anna administrative oppgåver som:

* Vidare tilvising til undersøkingar og kontrollar basert på funn og vurderingar gjort av spesialisthelsetenesta.

* Rekvisisjonar på bildediagnostikk eller laboratorieanalysar som er ledd i vurderingane til sjukehuset.

* Rekvirering av pasientreiser til og frå undersøkingar på sjukehus.

* Sjukmeldingar for sjukehusopphald og den første tida etterpå, fram til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, viss det er indikasjon for det.

Sjukehusa får òg ansvar for å gi pasientane reseptar på nye legemiddel dersom doseringa skal endrast eller ved skifte av legemiddel. Medikament som er vanskeleg tilgjengelege, skal givast til pasientane ved utskriving for dei første dagane.

Vise retning

Lista blir kjent dagen før Høie skal halde den lenge varsla sjukehustalen sin, som skal vise retninga for tenesta i åra framover.

I oktober i fjor lanserte Høie i samarbeid med KS ein plan for såkalla helsefellesskap, som skal gi betre samarbeid mellom sjukehusa og primærhelsetenesta. Målet er å unngå at pasientar blir kasteballar i systemet.

Den nye ansvarslista i oppdragsdokumentet for sjukehusa kjem i tillegg.

Fastlegane har lenge klaga over høg arbeidsbelastning. Ifølgje ein rapport frå EY (tidlegare Ernst & Young) i fjor haust viser ein gjennomgang av fastlegeordninga at éin av ti fastlegar vurderer å slutte. Fleirtalet seier årsaka er den høge arbeidsbelastninga, ifølgje rapporten.

– Dette vil vere med på å redusere arbeidspresset på fastlegane og gi dei meir tid til å følgje opp og behandle pasientar med store behov i kommunane, seier Høie.

