Kvinne og mann funne døde i Bergen – drapsetterforsking sett i gang

Like over klokka 12 vart politiet kontakta av turgåarar som fann diverse gjenstandar i terrenget ved Gullfjellvegen som går forbi Osavatnet. Då den første patruljen kom fram tre kvarter seinare, fann dei den døde kvinna. Mannen vart funnen død nær tre timar seinare.

– Vi meiner å vite kven dei to døde er. Det skal dreie seg om ei 29 år gammal kvinne og ein mann i 40-åra. Begge er norske statsborgarar, men formell identifikasjon finst førebels ikkje. Dei to døde er kjende for politiet, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på ein pressekonferanse i Bergen måndag kveld.

Ingen personar er så langt arrestert i saka.

Blir etterforska som drap

Politiet håper å få gjort ein førebels obduksjon av dei døde på Gades Institutt måndag kveld. Først etter det vil dei ha ein formell identifikasjon.

– Vi undersøker no fleire åstader og gjer fleire undersøkingar. Vi snakkar med naboar og omgangskretsen deira. Vi har inn fått inn fleire tips av interesse, sa politiadvokaten.

Ho og politiinspektør Tore Salvesen kunne opplyse at politiet har fleire hypotesar enn drap, men at ein av dei er at begge er drepne.

– Om nokon har konkrete opplysningar i saka eller har vore i området denne dagen eller dagen før, så må dei ta kontakt med politiet, sa Salvesen.

Får assistanse av Kripos

Området vart sperra av måndag, og utover kvelden arbeidd kriminalteknikarar ved funnstaden med lysutstyr. Dei to vart funne i eit turområde.

– Kripos er inne i saka, først og fremst for å leige etterforskinga saman med Vest politidistrikt og for å bidra taktisk med mellom anna avhøyr, sa Salvesen.