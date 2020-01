MDG støttar mistillit mot Hauglie

innenriks

Stortinget kan ikkje lenger ha tillit til Hauglie, meiner MDG-stortingsrepresentant Une Bastholm.

– Det er naturleg at ho tar ansvar for det som har skjedd på vakta hennar, ved å gå av, seier Bastholm til NTB.

– Me i MDG meiner det er spesielt alvorleg at ho har fått informasjon om feil, utan at ho tok grep som kunne ha forhindra fleire urette vedtak og dermed stor belastning for mange, meiner ho.

SV varsla tidlegare måndag at partiet vil gå for mistillit mot Hauglie i innstillinga som no vil koma frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Også Raudt støttar mistillit.

