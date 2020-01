Mor og tre døtrer blir gravlagde i Bergen

innenriks

– Jentene var solstrålar. Dei hadde ei utstråling og aura som du kunne ta og føle på, sa konstituert rektor Terje Tviberg ved Aurdalslia skule i talen sin til dei sørgjande, ifølgje NRK.

Dei to yngste jentene, Norjin (7) og Rouhlat (9) var elevar her, medan storesøstera Norjan (14) gjekk på Ytrebygda skule. Saman med mora Malak Hauro (41) blir dei gravlagd på den muslimske gravplassen i Loddefjord. Faren og to søner er att.

Tragedien som ramma den kurdiske familien som er krigsflyktningar frå Syria, har rørt og engasjert mange i byen. Bergen moské organiserer gravferda og har tatt i bruk Haukelandshallen for å få plass til at alle som vil delta. Det var venta at opp mot 700 ville koma til gravferda.

– Kjensla av fortviling, urettferd og maktesløyse har ramma oss alle. Det er ekstra tungt når unge menneske går bort på denne måten. Vit at heile byen føler med dykk, sa ordførar Marte Mjøs Persen i talen sin.

Blomstrar og slør

Framme i idrettshallen står fire kvite kister, dekorerte med blomstrar og kvite slør. Det siste skal symbolisera at dei tre jentene aldri rakk å stå brud, men i staden har vorte englar, har talspersonar for familien forklart.

I hallen var det talar og bønn før dei fire kistene vart køyrde til Loddefjord, der dei blir lagde i jorda. Etterpå samlar dei sørgjande seg igjen i Haukelandshallen utover ettermiddagen og kvelden.

Far og to søner att

Det var i 6.45-tida laurdag førre veke at brannen braut ut i den eine delen av ein tomannsbustad i bydelen Ytrebygda like ved Flesland. Mora og dei tre døtrene døydde på sjukehus, medan faren og éin av sønene overlevde bustadbrannen. Den andre sonen var på overnattingsbesøk. Familien er opphavleg frå Syria og hadde leigd huset i nesten tre år.

Bergen moské dekkjer alle kostnader med gravferda. Klassekameratar av ein av sønene starta ein innsamlingsaksjon som har fått inn over 1,1 millionar kroner til dei tre familiemedlemmene som er igjen.

(©NPK)