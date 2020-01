Ny rapport: Gassrøyr i nord kan bli lønnsamt

innenriks

I ein ny rapport ser Gassco på korleis Noreg kan få transportert ut meir av gassen i Barentshavet.

Konklusjonen er at det kan vera lønnsamt å byggja ut kapasiteten, sa Gassco-sjef Frode Leversund då han overleverte den 33 sider lange analysen til olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det me har sagt i rapporten, er at både ei utviding av kapasiteten på Melkøya og ein røyrleidning kan vera gode løysingar. Det er for tidleg å konkludera på om det eine er betre enn det andre, seier Leversund til NTB.

Gasscos tilrår derfor at begge alternativ bør greiast ut vidare.

Håper på meir leiting

Listhaug kallar rapporten spennande nyheiter. Håpet hennar er at utbygging av ny gassinfrastruktur i nord skal gjera det meir attraktivt for selskapa å leita etter olje og gass.

– No skal selskapa som er engasjerte i dette området, Oljedirektoratet og Gassco jobba vidare med desse planane. Eg håper ein finn ut at det er lønnsamt for landet og fornuftig å gjera det, viss det betyr at me kan få utnytta dei ressursane som er der oppe, seier Listhaug til NTB.

Ho vil ikkje vera med på at slike olje- og gassutbyggingar burde høyre fortida til.

– Sjølv om me skulle nå måla i Parisavtalen, som me håper å gjera, så vil verda trenga mykje olje og gass også i framtida. Derfor er det viktig at me er med å produsera, me som produserer reinare enn mange andre land.

Fullt utnytta

I dag er situasjonen at det eksisterande LNG-anlegget på Melkøya vil vera fullt utnytta dei neste 20 åra med gassen frå Snøhvit åleine. Skal Noreg få ut meir av gassen frå Barentshavet, må det derfor byggjast ut ny transportkapasitet.

Fleire alternativ ligg på bordet, men Gassco framhevar større LNG-kapasitet eller ein røyrleidning som dei mest aktuelle.

Det første kan skje ved at kapasiteten blir auka ved LNG-anlegget på Melkøya, eller ved at det blir bygt eit nytt LNG-anlegg.

Det andre alternativet er å byggja ut ein gassrøyrleidning til Barentshavet som blir kopla til røyrsystemet som allereie finst i Norskehavet.

Ein slik gassrøyrleidning kan òg leggja til rette for bygging av eit enklare prosesseringsanlegg på land.

Lønnsamt med dagens funn

I motsetning til tidlegare studiar, viser Gasscos nye analysar at fleire av alternativa òg kan vera lønnsame basert berre på dei gassressursane som allereie er påviste. I tillegg til Snøhvit er det då snakk om felt som Goliat, Johan Castberg, Alke, Wisting, Alta og Gohta.

Men lønnsemda blir større viss det blir oppdaga meir, slår Gassco fast.

– Det er absolutt eit oppsidepotensial i uoppdaga ressursar i Barentshavet sør, seier Leversund til NTB.

Han passar godt på å få med ordet «sør».

Kva moglegheiter som kan liggja lenger nord i Barentshavet, i område Stortinget så langt ikkje har opna for leiting etter olje og gass, ønskjer Gassco-sjefen ikkje å meina noko om.

(©NPK)