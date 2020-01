PST stansa iransk agent i Noreg

innenriks

Mannen, som uttaler seg anonymt av omsyn til familien, seier til kanalen at for snart fire år sidan vart han ringt opp av Politiets tryggingsteneste (PST) der dei fortalde at dei måtte snakke med han.

– Først eit par månader seinare fekk eg høyre at Iran hadde vore på jakt etter meg, seier familiefaren.

Ifølgje TV 2 landa den iranske etterretningsagenten frå den såkalla Quads-styrken, ein del av spesialavdelinga til revolusjonsgarden som driv med hemmelege operasjonar, på Gardermoen i april 2016.

PST spana på agenten heilt til han var inne i hagen til nordmannen. Då gjekk etterretningstenesta fram og stansa agenten, skriv kanalen.

– Eg kan bekrefte at det mannen fortel stemmer. PST hadde ein god dialog med vedkommande og familien for å vareta tryggleiken deira. Vi sette i verk førebyggjande tiltak mot den moglege trussel-aktøren som forlèt landet umiddelbart. Utover det ønskjer eg ikkje å gå i detalj i saka», seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.

